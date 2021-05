De la désinfection lumineuse à la livraison de proximité

La Start Up DT Solutions a lancé des lampes à UVC capables d'éradiquer les bactéries et virus. Ce système permet de désinfecter des espaces et des salles de 100 à 1000 m2. Dans les salles de spectacles, il permettrait de réduire le temps de désinfection à 5mn. L'Opéra de Madrid a mis en place ce système....peut-être au Festival d'Avignon?

Invité: Adam JELILA/ Co fondateur de DT Solution



TUT TUT, une révolution dans la livraison de proximité. TUT TUT déploie un service de livraison local de qualité, simple, pratique, collaboratif, disponible 24h/24. Les coursiers livreurs sont des étudiants, des mères de famille, des retraités.....

Invitée: CECILE de la Start Up TUT TUT