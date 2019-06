De la musique pour tous avec des rencontres sociales et solidaires

• L'interview / Du rock solidaire !

La musique n'est pas seulement là pour adoucir les moeurs, ou faire du bien aux oreilles. Elle peut également servir de rencontre entre personnes en situation de fragilité et des groupes de musique professionnels. C'est en tout cas le défi que s'est lancée il y a quelques années L'Aéronef, une salle de concerts lilloise. Avec son initiative Aéro Easy Tour, des jeunes adolescents et adultes issus d'établissements spécialisés ou éducatifs bénéficient de moments d'évasion musicale grâce à des professionnels du monde de la musique. A la sortie, 10 titres et 10 clips vidéos en fonction des thématiques choisies. Et pour la 5ème édition, place aux chanteuses !

Danièle Ludvig, de l'équipe communication de L'Aéronef, est l'invitée de Melchior Gormand.

Plus d'informations : http://aeronef.fr/aero-easy-tour/

Au menu également :

• Dévoiler les écritures, avec la newsletter PRIXM / Une Pentecôte juive

• La bonne idée / Rendez-vous aux jardins ce week-end !

• L'instant auditeur / Où sont les femmes dans les matinales ? Télérama nous a oublié !