de la Vie à GEM la COOP!

Retour vers le Futur reçoit la Start-UP SOLABLE qui a mis au point un procédé qui permet de purifier un litre d'eau grâce à des UVA ( rayonnement solaire)

L'innovation a la forme d'une boîte en bambou ou d'une mini bouteille prénommée" La VIE"

GEM la COOP est un concept nouveau de supermarché coopératif et participatif à AVIGNON. Ce concept a vu le jour à NEW YORK avec son Supermarché solidaire" Park Slop Food Coop"

Invités:

- Pascal NUTI/ Co fondateur de SOLABLE

- Raymonde PAYA/ GEM la COOP AVIGNON.