De Louis et Zélie Martin au Mystère des 3 Ave

PLUS DIGNES DU CIEL QUE DE LA TERRE

18 octobre 2015, place Saint Pierre à Rome, le pape François déclare saints Louis et Zélie Martin. Ils deviennent ainsi les premiers époux et parents à être canonisés ensemble par l'Église. Non pas parce que leur fille Thérèse est sainte, mais parce que leur vie d'apparence très ordinaire, ancrée dans une foi à toute épreuve, abandonnée à la Providence divine, a façonné leurs âmes et celles de leurs enfants pour le Ciel. Dans l'une de ses lettres, sainte Thérèse écrivait d'ailleurs pleine de reconnaissance : « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du Ciel que de la terre ».

LE MYSTÈRE DES 3 AVE

Olivier est venu dédicacer la BD à Tours le 10 octobre, l'occasion de cette rencontre avec RCF que nous vous partageons dans cette émission.

Le couple vient de terminer aussi Le mystère des 3 Ave à paraître courant novembre.

Une BD commandée par le recteur de la basilique Notre Dame de la Trinité à Blois.

Olivier Malcurat reviendra en région le mois prochain. Il rencontrera les futurs lecteurs de la BD Le mystère des 3 Ave les 21 et 22 novembre à Blois.