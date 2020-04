De moins en moins de malades graves du coronavirus

Il y a de moins en moins de malade dans les centre Covid qui ont été ouvert dans notre département. Certains ont du fermer leur porte, mais rue de la dolve, SOS médecin poursuit ses missions.



Dans cette édition, nous parlerons du centre hospitalier de Bois qui commence à changer son organisation pour pouvoir de nouveau prendre en charge les patients non covid



Un peu de répit demain, les averses vont diminuer et on aura même un peu de soleil.