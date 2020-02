De nouveaux bains-douches à Villeurbanne : le PHARE

Ils ont ouvert le 27 janvier dernier, et plusieurs familles avec enfants ont déjà bénéficié de leurs services. Les nouveaux bains-douches de Villeurbanne, installés dans d'anciens vestiaires du stade Georges-Lyvet, accueillent enfants et parents pour des douches et des lessives, et des moments de répit et de convivialité.

PHARE n'a pas été un nom choisi seulement pour le symbole lumineux et éclairant. Le sigle signifie Point Hygiène Accueil Reliance. Une équipe de salariés et bénévoles encadre le lieu pour accompagner au mieux les familles.

Une suggestion citoyenne

Le projet a vu le jour suite aux propositions du jury citoyen villeurbannais, qui a émis une série de préconisations pour un meilleur accueil des personnes en situation de précarité. La municipalité a donc mis à disposition ces anciens locaux sportifs pour ces bains-douches / buanderie.

Ces bains-douches sont installés tout près du troisième village d'insertion de l'association Habitat et Humanisme. Ce qui fait de ce terrain un véritable lieu d'accueil.