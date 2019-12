De nouveaux locaux pour le centre médico psychologique de vichy Est

Fini selon les mots de Jérôme Trapeaux, directeur du centre hospitalier de Vichy les décors de films à la David Linch. Le centre medico psychologique de Vichy jusqu'alors installé à Cusset vient d'intégrer l'espace Canguilhem, 24 rue Bintot à Vichy. Rejoignant ainsi le CMP Vichy OUest et le CMP du Sujet âgé. Ce CMP couvre 53 communes dans les cantons de Lapalisse, Le Mayet de Montagne, Cusset, Creuzier, St Germain des Fossés et Varennes. 850 patients sont suivis. Et pour Jérôme Trapeaux, cela va permettre un nouveau départ.