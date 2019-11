De plus en plus de jeunes agriculteurs en difficulté en Anjou

Créée par la Chambre d'agriculture, l'association Réagir 49 vient en aide aux agriculteurs en difficulté en Anjou. Elle regroupe la plupart des organismes agricoles : MSA, FDSEA, Jeunes agriculteurs, mais également les banques et les centres de gestion. Elle traite une quarantaine de dossiers par an, dont un quart de jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans. "La première cause de difficulté, ce sont des projets pas suffisamment réfléchis avant l'installation", constate Jean-Paul Piet, le président de Réagir 49.





Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez joindre l'association par mail à reagir49@pl.chambagri.fr