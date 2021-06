Débat entre les 4 listes en Centre-Val de Loire pour l'élection régionale

Quatre listes encore en course en région Centre-Val de Loire pour le scrutin du dimanche 27 juin, second tour des élections régionales.



Jeunesse, agriculture, environnement, santé, vie associative... Découvrez les propositions des candidats lors d'un débat de 45 minutes dans les studios de RCF Loiret.



Invités : Carole Canette PS, Mathilde Paris RN, Florent Montillot LR-UDI et Marc Fesneau LREM-Modem.



Un débat animé par Wahid Selmi et Mathilde Errard.