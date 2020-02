Débat : Municipales 2020 à Châtellerault (Intégral)

Réécoutez le débat entre les candidats à l'élection municipale de Chatellerault Enregistré le 19 février 2020, en direct de la salle du Verger à Chatellerault. Autour de la table, six des sept candidats en lice : Fabrice Auger, Patrice Villeret, Jean-Pierre Abelin, Françoise Méry, David Simon et Didier Simonet. Six participants ont accepté de confronter leurs idées et leurs programmes.



Animé par Matthieu Le Meur, de la rédaction d'RCF Poitou. Avec l'aide précieuse d'Eric Godaillier à la technique, de Maryse Nau pour la liaison avec les studios, et de Jean-Marc Duroy pour le décompte du temps de parole.