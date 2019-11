Début de la collecte hivernale de la banque alimentaire

Coup d'envoi ce vendredi de la grande collecte d'hiver de la Banque Alimentaire. 1500 bénévoles tourangeaux mobilisés sur le terrain jusqu'à dimanche soir dans les magasins et grandes surfaces, pour recueillir vos dons.



Coup de projecteur dans ce journal sur le secours catholique dans le Loir-et-Cher. On fera un état des lieux de ceux qui sont accompagnés dans le département par l'association.



On attend davantage d’éclaircies pour demain. Les températures seront encore au dessus des 10 degrés avant une vague de froid prévue pour la semaine prochaine.