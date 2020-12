Décembre à l'Opéra-théâtre de Metz avec P.E Fourny et Laurent Gaspard le trappiste.

Chantal de la Touanne accueillera un trappiste, Laurent Gaspard, patron du restaurant Place de Chambre à Metz.

Nous parlerons aussi histoire accompagnés de Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner avec la naissance de Johann Baptist Keune, un archéologue et philologue allemand qui partagea son activité entre Trèves et Metz en Lorraine annexée.

De plus, nous débutons le 18/19 avec la revue de La Semaine avec Jean-Pierre Jager.