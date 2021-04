Décès du prince Philip, duc d'Edimbourg & enlèvement de religieux en Haïti

Le décès du prince Philip, duc d’Edinburgh, qui endeuille l’Angleterre depuis ce 9 avril. Âgé de 99 ans, l’époux de Sa Majesté la Reine Elisabeth II a toujours été actif pour son pays, en toute discrétion, et dans de nombreux domaines. Une occasion supplémentaire pour la population anglaise de montrer à quel point elle tient à sa monarchie, en soutenant la famille royale dans cette épreuve.

L’occasion de revenir sur certains faits qui ont marqué la vie du duc, tels que sa conversion à l’anglicanisme, mais avant tout sur son amour pour la Reine Mère

L’enlèvement de sept religieux catholiques survenu ce dimanche 11 avril en Haïti. Parmi eux, une religieuse et quatre prêtres haïtiens, ainsi qu’une religieuse et un prêtre français. Une rançon a été demandée contre leur libération : un million de dollars. Malgré leur appartenance à l’église catholique, la religion n’aurait pas été le motif de l’enlèvement. Les victimes se seraient trouvées « au mauvais endroit au mauvais moment ». Une preuve supplémentaire qu’un véritable climat d’insécurité règne aujourd’hui dans ce pays définit comme étant le plus pauvre du monde.

Journaliste: Pierre Granier & Anne-Françoise de Beaudrap

Présentation: Natacha Cocq