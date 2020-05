Déconfinement : comment cela se prépare dans les écoles et commerces

L’actualité de la semaine, c’est bien évidement le déconfinement… Nous irons voir comment cela se prépare dans les écoles en compagnie du directeur de l’enseignement catholique de la Sarthe mais aussi du côté des commerçants du côté de la Roche sur Yon en Vendée.



Rencontre cette semaine avec le Dr Olivier Bodic, psychiatre au CHU de Nantes, qui coordonne les cellules d’urgence médico-psychologiques des Pays de la Loire. Il gère depuis le 17 avril, une ligne d’écoute gratuite pour les personnes qui souffrent du confinement.



Cette semaine, l'initiative nous vient de la Mayenne et d’un ancien pompier qui a profité du temps libre qui lui était imparti pour réaliser de petites vidéos humoristiques sur internet dans lequel il distille ses conseils afin d’éviter les accidents domestiques. Des accidents dont le nombre a grimpé durant cette période de confinement.



Et enfin, nombreux sont les prêtres qui s’adaptent et qui n’attendent pas le 2 juin pour continuer à prodiguer un accompagnement spirituel à leurs ouailles tout en respectant les mesures barrières. Nous en verrons un exemple avec la paroisse Saint Martin en Longuenée au Lion d’Angers qui expérimente depuis le début de la semaine la confession en drive.