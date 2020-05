Déconfinement : L’Auvergne classée verte, mais pour peu de différences

Le Premier Ministre et une partie du gouvernement a présenté les derniers détails du plan de déconfinement. L'Auvergne est classée verte. Mais pour quelle différences ?

A partir du lundi 11 mai la France va amorcer un déconfinement progressif après 55 jours de confinés. Le Premier Ministre a présenté ce jeudi les derniers détails de ce qui sera possible ou non.

Bonne nouvelle à noter, l'ensemble de l'Auvergne est finalement classée verte. Mais cela fera très peu de différence pour 1,3 million d'habitants.

Des précisions mais très peu de nouveaux éléments

En plus des mesures déjà annoncées, le gouvernement n'a pas vraiement annoncé de nouvelles mesures en plus de celles présentées devant l'Assemblée et le Sénat.

Santé

Un numéro en cas de difficulté à se faire tester : 0 800 130 000

Chaque tests sera remboursés à 100%

100 millions de masques distribués aux soignants et personnes vulnérables à partir du 11 mai

Transports

L'absence de masque pourra donner lieu à une amende de 135 euros

pourra donner lieu à une Accès au transports aux heures de pointe réservée au travailleurs avec attestation de l'employeur uniquement en île-de-France

Hausse à 50% de l'offre de transports à partir du 11 mai, retour à la normal espéré début juin.

à partir du 11 mai, retour à la normal espéré début juin. transports interrégionaux limités 7% aujourd'hui → hausse à 20% à 30% maximum à partir du 11 mai

Intérieur

20 000 policiers et gendarmes mobilisés en France pour les contrôles de distanciations et des déplacements à plus de 100 km

en France pour les contrôles de distanciations et des déplacements à plus de 100 km Distance de 100 km calculés à vol d'oiseau → une nouvelle attestation sera mise à disposition

→ une nouvelle attestation sera mise à disposition Les préfets pourront autoriser l'accès aux plages, lacs et centres nautiques sur demande des maires

Economie

400 000 entreprises vont rouvrir à compter du 11 mai, soit 875 000 emplois en France

à compter du 11 mai, soit 875 000 emplois en France Les charges patronales supprimées en mars, avril et mai pour les entreprise ayant subi une fermeture administratives

en mars, avril et mai pour les entreprise ayant subi une fermeture administratives Les préfets pourront autoriser la réouverture des centres commerciaux (sauf Île-de-France)

QUELLES RÉELLES DIFFÉRENCES POUR LES DÉPARTEMENTS ROUGES ?

Seules différences connues à ce jour, les parcs et jardins ainsi que les collèges resteront fermés dans les départements rouges. Les indicateurs (rouge ou vert) son surtout un appel à plus de prudence des maires et préfets dans les départements rouges. Par exemple pour la question de la réouverture des plages, lacs ou encore centres-commerciaux.