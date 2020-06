Déconfinement : La côte vendéenne s'apprête à accueillir ses premiers estivants

L’actualité de la semaine, c’était mardi 2 juin dernier, la levée de l’interdiction de dépasser les 100 km autour de chez soi. Il y a fort à parier que ce week-end de nombreux habitants de la région vont se rendre sur les côtes de Loire-Atlantique et de Vendée. Nous irons justement en Vendée pour voir comment les professionnels du tourisme et de la restauration se prépare à accueillir leurs premiers clients ce week-end



La rencontre de la semaine nous emmène en Sarthe auprès d’un producteur de fleurs : le directeur général de Bigot Fleur. Après 2 mois de confinement et une perte sèche de 2 millions d’euros, son entreprise basée près du Mans compte bien sur la fête des mères pour se relancer.



Elle représente 14 % des emplois dans les Pays de la Loire. L’Economie sociale et solidaire n’échappe pas à la crise liée au Covid-19. Ce secteur emploie 165 mille salariés dans la région, essentiellement dans des associations, mais aussi des coopératives ou bien des entreprises à but non-lucratif. Et nous verrons que l’impact de la crise diffère beaucoup selon les structures



Nous reviendrons aussi sur la belle nouvelle, la semaine dernière, de la future canonisation de Charles de Foucauld suite à la reconnaissance par le Vatican d’un 2ème miracle lui étant attribué. Un miracle qui s’est déroulé en 2016 à Saumur dans le Maine-et-Loire et dont le postulateur de la cause nous racontera les détails.



Et enfin nous vous proposerons enfin une vraie sortie. Nous partirons à Laval pour découvrir un spectacle intitulé « les jours heureux » qui sera donné dimanche, lundi et mardi.