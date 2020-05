Déconfinement : Le retour des salariés dans les entreprises s'organise

Le retour au travail après le confinement n’est pas sans créer certaines inquiétudes. Le service de santé au travail AHI33 met en place un dispositif "Santé au travail et déconfinement".

Dans une semaine, des milliers de salariés en Gironde, vont reprendre le chemin du travail. Un retour qui peut parfois être synonyme d’inquiétude face à au contexte lié à la pandémie de Covid 19. Le service de santé au travail "AHI33" met donc en place un dispositif "santé au travail et déconfinement" pour accompagner les salariés et les employeurs. On en parle avec le Dr Aurélia Mallet, médecin coordonnateur dans cette structure.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

En cas de salariés considérés comme "à risques" et dont le retour sur le lieu de travail peut etre compliqué, des solutions existent comme le précise le Dr Aurélia Mallet.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Des fiches de prévention et conseil, spécifique au secteur d’activité ou métiers des entreprises, sont en cours d’élaboration. Elles seront disponibles très prochainement sur le site ahi33.org