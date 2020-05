Déconfinement : Les nouvelles annonces d'Edouard Philippe devant le Sénat

« Le moment est critique car nous ne pouvons pas rester confinés » a d'abord affirmé le Premier Ministre. Et d'ajouter : « Chaque jour de confinement compte, il en reste six ». Et de rappeler sa préoccupation du pour les personnes précaires et isolées qui souffrent du confinement.

Des aides financières pour les familles précaires

Une aide de 200 euros pour à 800 000 jeunes précaires de moins de 25 ans versée mi-juin

de moins de 25 ans versée mi-juin Une aide de 150 euros pour les bénéficiaires du RSA + 100 euros supplémentaires par enfant.

+ 100 euros supplémentaires par enfant. Une aide de 100 euros par enfant pour les ménages touchant les APL

​Sécurité dans les transports

Intensification des échanges entre le secrétaire d'état aux transports et les responsables des transports publics

Relance de notre économie

Cafés et Restaurants : situation réévaluée fin mai pour une décision effective le 2 juin

Chômage partiel maintenu jusqu'au 1er juin

Liberté de cultes

Étude de la possibilité de reprise des offices le 29 mai pour la fête de la Pentecôte, si la situation ne se dégrade pas.

Élections municipales :