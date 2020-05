Déconfinement, qualité de l'air et neuvaine pour les vocations

L'actualité de la semaine, c'est bien évidemment le discours d’Edouard Philippe, 1er ministre, concernant le plan de déconfinement. Nous ferons le point sur les principaux éléments à retenir de ce plan et vous entendrez les réactions de différentes personnalités politiques à ce sujet…



Cette semaine l'initiative nous emmènera auprès de ceux qui ont perdu un proche. Un collectif d'une cinquantaine d'association vient de lancer un site internet pour accompagner les personnes en deuil pendant ce confinement. Nous en parlerons avec l’antenne sarthoise de l’association Jalmalv.



La qualité de l’air s’est-elle améliorée en cette période de confinement. Nous poserons la question aux ingénieurs d’Air Pays de la Loire. Cet organisme contrôle la qualité de l’air sur la région, et selon lui les concentrations en oxyde d’azote, un polluant très lié au trafic routier, ont diminué de 40 à 50% dans la région, voire 70% dans les villes comme Nantes et Angers.



Ce dimanche, les fidèles, même confinés, sont invités à prier pour les vocations religieuses. Le 4e dimanche de Pâques, appelé le dimanche du Bon Pasteur, est la journée mondiale de prière pour les vocations.



Et enfin, alors que lundi dernier, nous fêtions sainte Zita, une humble employée de maison, exemplaire par sa foi et sa piété. Nous évoquerons la figure spirituelle d’une autre Zita : Zita de Habsbourg, impératrice d’Autriche –Hongrie, dont le procès de béatification est en cours et qui était par ailleurs oblate bénédictine de l’abbaye de Solesmes dans la Sarthe.