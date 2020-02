On a découvert une nouvelle planète !

Pour en savoir plus : Planète sciences rencontre aujourd'hui Cyril Fernandez , le directeur du planétarium de St-Etienne qui va nous donner les dernières nouvelles du ciel ...

Si l'on a détecté environ 4.000 exoplanètes , elles sont très lointaines et la probabilité pour qu'elles puissent accuellir la vie est bien faible ; raison de plus pour protéger notre planète terre où il fait bon vivre !