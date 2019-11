Découverte de l'association Wake

Damien et Vincent ont lancé Wake Loving Generation, une association qui organise des évènements chrétiens dans le but de former, équiper et édifier les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Ils en parlent au micro du père Nicolas Guillou.

Plus d'infos sur : https://www.wake-france.com/ (leur prochain événement aura lieu en mai 2020)



Camille Auclair du groupe Hopen, nous présente le concert du 6 décembre à Rennes.