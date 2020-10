Découverte de la ressourcerie de l'ALCG à Dole

Avec une phrase-clé pour cette édition : « Adopte plus qu’un objet ».

Dans ce cadre, ces lieux d’accueil qui coordonnent la récupération, la valorisation et la revente de biens usagers, organisent des actions créatives, des ateliers et des portes-ouvertes pour se faire connaitre du grand public.

Dans le Jura, on compte au moins quatre ressourceries gérées par l’Association de lutte contre le gaspillage, l’ALCG.

Notamment celle de Dole située au 51, avenue Jacques-Duhamel.

Interview réalisée par Jérémy Coyer