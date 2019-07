Découverte de Saulges (Mayenne)

Nous rejoignons à présent Christèle de Limerville de Fidélité Mayenne qui nous emmène dans le sud est mayennais, à la découverte de Saulges, une commune de 300 habitants qui accueille régulièrement des touristes du monde entier, tant pour son patrimoine naturel que pour son histoire, riche et ancienne, et dont le dynamisme n’est plus à démontrer.