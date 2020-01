Découverte du cours l'Odyssée

Geoffrey Blanc, directeur du Cours l'Odyssée, expose les atouts de son école privée qui accueille des élèves du CP au CM2, au sein d'une structure installée à Soyaux. On y retrouve "une instruction cohérente et structurée, et un suivi personnalisé dans le but de lutter contre le décrochage scolaire"... Une école qui se base avant tout sur les valeurs et le respect d'autrui...

Cette conférence a été enregistrée le 13 décembre 2019 dans le cadre des VENDREDIS de Magdalena.