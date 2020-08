Découverte du festival chrétien Mission on the Roc à Granville

Durant ces deux mois d'été, RCF vous propose des idées de sorties dans la région. Aujourd'hui nous partons à Granville, dans le sud du département de la Manche. Benoit Galleteau de l'office de tourisme de Granville Terre et Mer nous invite à découvrir la cité portuaire et ses clochers d'une manière inhabituelle. Le festival chrétien Mission on the Rock a lieu jusqu'au 15 août. Concerts, conférences, expositions... Direction Granville pour découvrir le programme de cette édition 2020.