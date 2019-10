Découverte du Musée Somet : musée de la Mine et du Vieux Villars

Après 4 ans de travaux, le musée de la Mine et du Vieux Villars initié par Jean-Marie Somet ouvre ses portes.

Ses longs travaux ont permis de trier, numériser les nombreux objets collectés par son fondateur. Ils ont permis de mettre en place une scénographie des lieux et de rendre très attractive sa visite pour les villardais ... et les autres, pour les jeunes et les moins jeunes et pour les familles.

Il offre également des ressources nombreuses consultables du bout des doigts.

Permanences : le mercredi de 14h30 à 17h30 et les vendredis de 14 à 17h.

Ouverture tous les premiers samedis du mois de 14h à 17h