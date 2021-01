Découverte du Purple Campus de Carcassonne

Le Campus de Carcassonne remplace le Centre de Formation d’apprentis (CFA) de la CCI Sud Formation, chemin Sainte-Marie (derrière le lycée technique) et son fameux restaurant pédagogique « Prosper-Montagné » : 7 000 m² de surfaces bâties au lieu de 4 000 m², 52 salles de cours au lieu de 24 (et toutes équipées de vidéo-projecteurs), des salles informatiques dernier cri, des laboratoires de pharmacie, des ateliers techniques, une salle de sport, une brasserie.

Invité : Xavier Box, directeur du Purple Campus de Carcassonne et Narbonne