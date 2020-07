Découvrez l'opéra à Linières (Mayenne)

Un été en pays de la Loire mayennais qui met en avant, une aventure collégiale, conviviale et néanmoins professionnelle, c’est ce que nous propose aujourd’hui Isabelle rupin de radio Fidélité Mayenne : 350 bénévoles réunis autour d’un couple, véronique et Julien Ostini, pour partager l’amour de l’opéra. Ca se passe à Ballé, aux confins de la Sarthe et du Maine et Loire, cette fin de semaine. Nous partons sans plus attendre au Château de Linières.