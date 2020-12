Découvrez la « Bible des confinés »

L’avent et la célébration de Noel sont l’occasion de nous replonger dans notre foi et de l’éclairer à la lumière toujours nouvelle des Écritures, de la Bible. Depuis des siècles, des femmes et des hommes se sont engagés à copier et transmettre ce joyau littéraire, ce trésor spirituel et culturel de l’humanité.

Alors c’est une expérience originale à laquelle, mi-mai, l’Alliance biblique française a convié tous ceux qui le voulaient à la réalisation collective d'une Bible manuscrite ou "Bible des confinés". La proposition : recopier, illustrer, enluminer un chapitre du Nouveau Testament ou des Psaumes. L’objectif était de produire une œuvre collective qui crée du lien, une œuvre belle à voir et à lire, à faire circuler.

Pour en faire un objet inédit et unique, 444 copistes de tous les horizons et de toutes les confessions chrétiennes se sont donc lancés dans cette belle aventure. Une bible œcuménique dans la forme et dans l’esprit.

« Recopier la Bible est une expérience spirituelle forte qui entraîne une appropriation du texte personnelle tout en étant dans une démarche collective. Cela s’inscrit dans une histoire, dans une relation au texte qui nous vient de loin et que l’on continue à faire vivre en restant connectés ensemble à l’essentiel », rappelle Valérie Duval-Poujol, chef de projet.

Le résultat, c’est une Bible unique qui traduit dans son écriture et ses images combien la Bible n’en finit pas de révéler le mystère de Dieu dans l’histoire de l’humanité et de chacun de nous. Finalement cette Bible manuscrite nous reconduit vers les Écritures elles-mêmes. Le texte est plein de surprises, de surprises sans fin, d’histoires et de personnages qui dans leur complexité et leur quête, nous ressemblent : ils nous révèlent le mystère de Dieu vraiment humain comme dans la nuit de Noël, en un tout petit, dans le visage du nouveau-né, Jésus.

La diversité des parcours des copistes de cette Bible manuscrite est touchante : jeune migrante réfugiée en France ou carmélite, député, sénateur ou aumônier militaire, médecins et infirmières ayant lutté contre la Covid-19, étudiant ou retraité, vigneron, secrétaire, ingénieur, pasteurs ou prêtres, croyants ou athées… Comprendre la Parole de Dieu passe par un « sentir », « un toucher », un « goûter », un « entendre » et un « voir ». La Bible manuscrite par ses écritures et ses enluminures nous en donne l’occasion nouvellement. Un bon cadeau, une bonne nouvelle en ce temps de Noël.

La Bible manuscrite est désormais disponible à la vente auprès des éditions Bibli’O.