Découvrez le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand sur M6

Cet héritage c’est la Terre qui porte chacun de nous. Chaque génération la reçoit comme un don pour sa vie et aussi pour la transmettre comme un don aux générations suivantes.

Ce nouveau film de Yann Arthus-Bertrand est d’abord une ode à la beauté de la nature et de l’humanité. Il est facile de s’imaginer un tel hymne quand on connaît les talents du photographe qui, depuis le début des années 70, avec son engagement écologique, magnifie la Terre sur nos écrans.

Qu’est-ce qui motive Yann Arthus-Bertrand ?

Par tout son art, il veut exprimer son amour pour la Planète, mais il met aussi en garde contre tout ce qui la défigure à cause de nos impacts destructeurs. La vie sur Terre est menacée, la survie des êtres humains à court terme. On garde en mémoire le film Home en 2009 où, le photographe montrait la pression que les êtres humains font subir à l’environnement et les conséquences néfastes que cela entraine sur le changement climatique et d’autres processus vitaux comme la biodiversité. La dégradation des conditions d’habitabilité de la Terre est une réalité. Pour autant, le film d’Yann Arthus-Bertrand ne se présentait pas comme un film catastrophe mais comme un message d'espoir car il croit en la formidable capacité de l’être humain « à créer et à s’entraider ».

Ce message d’espoir fait penser aussi aux magnifiques photographies qui accompagnent l’encyclique Laudato Si, rejoignant le pape François dans l’invitation à changer profondément nos comportements et convertir nos logiques économiques et politiques en faveur des êtres humains et de l’environnement.

Alors, qu’est-ce qu’ajoute le nouveau film d’Yann Arthus-Bertrand

Si le photographe s’engage à nouveau dans ce documentaire sur notre héritage, c’est qu’il n’est pas trop tard pour agir : « c’est maintenant qu’il faut le faire » souligne-t-il dans GoodPlanet mag’ (22 janvier 2021). Mais son insistance porte d’abord sur la question de la responsabilité personnelle. Il avoue combien il essaie, comme il peut, de gérer ses contradictions, et c’est le cas de chacun de nous, je pense. Dans tout ce que nous consommons pour l’alimentation, le transport, l’habitat ... « on est face à nos propres incohérences, et c’est nous qui décidons de tout ça de notre libre arbitre » continue-t-il. Nous avons donc tous à être éduqués sur ces questions cruciales.

En cela, le film Legacy à voir demain soir sur M6 constitue sans doute un bon outil pédagogique et une belle leçon de vie, pour nous tous.