A découvrir : le nouveau Musée Mer Marine à Bordeaux

Situé au plein centre des bassins à flots à Bordeaux, le Musée de la Mer Marine a été inaugurée ce jeudi 20 juin, en présence notamment du maire de Bordeaux Nicolas Florian et de l’ancien maire Alain Juppé. Le nouvel équipement culturel de Bordeaux est un bâtiment, de 13 000 m² et de 45 mètres de hauteur. Il est dédié à l’art de l’histoire maritime et il aura pour but de réaffirmer le lien entre l’océan et Bordeaux. Une grande fierté pour la ville, qui s’était grandement investie dans cette conception. A l'origine du projet, le promoteur immobilier Norbert Fradin, qui l'a conçu et financé.

Le Musée de la Mer Marine est situé 89 rue des Etrangers, à Bordeaux. Toutes les informations sur www.mmmbordeaux.com