Découvrir Moulins à 10 000 mètres d'altitude, c'est possible !

Découvrir Moulins à 10 000 mètres d'altitude ! Voilà l'idée de l'office du tourisme de la ville, qui engage un partenariat avec la compagnie aérienne Air France. Depuis le 1er Janvier, les voyageurs longs courriers ont l'occasion de voir un clip vidéo de 3 minutes sur la ville. Objectif : donner envie aux voyageurs de venir visiter Moulins ! Des clips disponible et diffusés jusqu'en juin prochain. On en parle aujourd'hui avec Laurent Laborie, directeur de l'office du tourisme de Moulins et de sa région...