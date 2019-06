Décryptage

- Du personnel soignant qui manifeste parce qu’il ne supporte plus ses conditions de travail



- Les cas d’harcèlements moral et physique qu’auraient commis des professeurs et assistants sur des étudiants en Sciences dentaires à l’Université Libre de Bruxelles, qui sont aujourd’hui dénoncés



- L’empreinte écologique qui prend de plus en plus d’importance aux yeux des belges concernant les transports qu’ils utilisent pour partir en vacances.