Décryptage de l'actualité en Belgique cette semaine

1. Retour sur le voyage du pape François en Colombie, un voyage placé sous le signe de la réconciliation.

2. L'accueil des migrants en Belgique. Avec d'une part une action citoyenne qui s'est tenue hier devant plus de 40 maisons communales en Wallonie et à Bruxelles. Et d'autre part, un collectif wallon de soutien aux réfugiés qui porte plainte contre trois mandataires politiques pour le traitement inhumain réservé aux migrants du parc Maximilien et de la gare du Nord à Bruxelles.

3. La journée sans voiture qui sera organisée ce dimanche à Bruxelles. Cette initiative fait le bonheur des promeneurs et des cyclistes mais a-t-elle réellement un impact sur nos habitudes en matière de déplacement?