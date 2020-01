Décryptage du 17 janvier

- La publication du livre « Des profondeurs de nos cœurs » ayant pour sujet l’importance du célibat des prêtres dans l’Eglise.



- Emir Kir, le bourgmestre de St Josse à qui l’on reproche d’avoir eu trop d’affinités avec des maires turcs aux idées d’extrême droite, venus lui rendre visite à Bruxelles.



- Du prince Harry et de sa femme Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, qui ont reçu l’autorisation de la Reine Elisabeth II de ne plus faire partie de la monarchie anglaise à 100%.



Journalistes invités: Angélique Tasiaux et Christophe Herinckx

Chronique Dimanche: Pierre Granier

Présentatrice: Natacha Cocq