Décryptage du 8 novembre

1. Féminicide, un mot qu'on a beaucoup entendu cette semaine suite au meurtre d'une jeune maman par son ex-conjoint qui bénéficiait d'une liberté conditionnelle.



2. Appel de plusieurs ONG à protéger les terres de la forêt amazonienne. Vendredi dernier, un défenseur de cette cause a été tué par des trafiquants de bois dans le nord-est du Brésil.



3. Violence et racisme dans les stades. Dans différents championnats européens et lors d’un match international, les derniers mois ont été marqués par des incidents racistes à répétition. Quelles mesures faut-il adopter pour endiguer ces comportements inacceptables ?