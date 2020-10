Décryptage du discours d' Ursula von der Leyen

Le 16 septembre dernier , la Présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen s' est adressée aux Européens à l'occasion de son premier Discours sur l'état de l'Union. Le moment est venu de bâtir une Europe plus verte, plus numérique & plus saine, et de façonner le monde de l'après-coronavirus. Frédéric Baron et Marie Olivarès nous aide à décrypter les grandes lignes du discours.