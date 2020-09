Décryptages du 11 septembre

Décryptages - L'urgnece climatique et le retour des compétitions sportives.

Deux sujets au sommaire de cette émission:

1. L'urgence climatique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutterres demande aux Etats de se coordonner pour faire face au dérèglement climatique. "La menace est bien plus grave que le Coronavisurs", déclare-t-il.

2. L'utilité (ou non) de maintenir des comptéitions sportives malgré les restrictions sanitaires et l'absence du public au bord des terrains.

En fin d'émission, comme chaque semaine, le zoom de journalistes sur une actualité récente et un aperçu du journal Dimanche de cette semaine.

Journalistes: Anne-Françoise de Beaudrap et Pierre Granier. Présentateur: Manu Van Lier