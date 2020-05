Décryptages du 15 mai

La reprise des cours dans les écoles d'enseignement primaire et secondaire. Elle ne concerne qu’une minorité des élèves mais demande malgré tout beaucoup d’organisation. Autant dans les établissements que dans les foyers d’ailleurs, puisqu'il faut également prendre en charge les enfants qui ne peuvent pas retourner sur les bancs. Une scolarité touchée à tous les niveaux, car même les évaluations de fin d’année dans les hautes écoles et universités sont impactées.

Les vacances. Les belges vont-ils pouvoir repartir à l’étranger - et oseront-ils le faire? En tout cas, c’est l’occasion parfaite pour la population de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles activités pour s’évader tout en restant chez nous, en Belgique.