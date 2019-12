Decryptages du 20 décembre

1 - Les médias - tels que les chaînes de télévision - qui soutiennent des bonnes causes, les mettent en avant et récoltent des fonds pour elles. Mais dans le fond, à qui servent vraiment ces actions ?



2 - Le stress au travail qui augmente au fil des années. Aujourd’hui, presque la moitié des employés à Bruxelles et en Wallonie se disent nerveux à cause de leurs jobs. Selon une étude de Solidaris, ils ne représentaient que 30% en 2012. Cette année, ils sont plus de 45% !



3 - Les commémorations du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes qui ont eu lieu le week-end dernier à Bastogne, pour lesquelles de nombreuses personnes étaient présentes, à commencer par 36 vétérans américains venus spécialement pour l'occasion, mais aussi des personnalités politiques, le roi Philippe et la reine Mathilde et évidemment, les nombreux spectateurs présents en masse pour commémorer ces moments inscrits dans l'histoire de la Belgique.