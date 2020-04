Décryptages du 24 avril

La première partie de l'émission est axée sur la Belgique: les conditions pour faire les courses et l'attitude que doivent adopter les clients, et celles qu'ils prennent - Le secteur de l'horeca qui souffre malgré les propositions telles que le service traiteur ou les livraisons à domicile - les conséquences positives pour le commerce de proximité et les produits locaux - le confinement qui implique un changement dans les habitudes alimentaires, mais pousse aussi aux vices tels que la malbouffe et la consommation d'alcool.

Dans la deuxième partie, ouverture d'un débat sur la situation dans le monde: la famine qui risque de doubler en 2020 selon l'agence humanitaire pour la lutte contre la faim dans le monde - la possible pénurie alimentaire, notamment parce que le secteur agricole souffre énormément en ce moment - les conséquences sur le secteur de l'Horeca dans les pays de destinations favorites pour les vacances, qu'en sera-t-il cet été? - Le Ramadan et la question du jeûne dans les conditions sanitaires actuelles