Défi Familles Zéro Déchet 2020, quel bilan pour les anciens participants ?

C'est parti pour l'édition 2020 de ce défi cherchant à accompagner, former et encourager des familles mancelles pour faire réduire leurs déchets sur 6 mois. Organisé par le Pays du Mans et Le Mans Métropole la conclusion sera faite le 30 juin 2020. Hélène a participé en 2016 au Défi Familles Zéro Déchet lors de cette 1ère édition. Voici son bilan, ce qu'elle a gardé de cette initiative et elle nous donne des conseils plutôt simple à mettre en pratique.