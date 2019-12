Déménagement de RCF Poitou

Les travaux de la nouvelle maison diocésaine, la Maison Saint-Hilaire s'achèvent et les services diocésains vont y emménager progressivement.

Pour RCF Poitou, il s'agit de démonter entièrement les équipements des régies et des studios afin de les installer dans les nouveaux locaux.

Cette opération nécessite l'arrêt des émissions locales diffusées en Vienne et Deux-Sèvres pendant 2 semaines.

Cependant les auditeurs pourront écouter leurs émissions habituelles pendant les créneaux de diffusion du programme national.

En revanche, aux horaires du programme local de RCF Poitou :

Journaux d'information de 7h, 8h, 3 questions à, météo, tranche de la mi-journée (11h/12h30), magazine régional de 18h10 et programme du soir de 19h12 à 20h30 (lundi à vendredi), samedi (9h-12h / 17h-19h), dimanche (9h-12h / 17h-18h),

RCF Poitou diffusera le programme local de RCF Bordeaux.