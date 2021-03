Demi-heure info 29 mars: 1er bilan Curieux Voyageurs,Pâques,Champions lecture



Au sommaire:

Eric SCHIETSE, à propos des lauréats et du 1er bilan du Festival 2021 de Curieux Voyageurs.

Père Christian DEFRANCE, curé des paroisses St Vincent en Lignon et St Roch des Montagnes. Il évoque le sens de la messe Chrismale de ce mardi et l'organisation prévue pour célébrer Pâques dans le contexte sanitaire actuel.

Laura BARON, coordinatrice nationale de la 9ème édition du Jeu : les petits champions de la lecture à voix haute auquel ce sopnt quelques 30 classes de la Loire qui ont déjà participé.