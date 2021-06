Demi-heureinfo8 juin:innovation chez Casino;50 figures du diocèse;bioacoustique



Au sommaire :

Vendredi, le groupe Casino organisait un Concours d'Innovation ouvert aux start-up proposant des initiatives novatrices pour une consommation plus responsable et plus respectueuse de l'environnement. Les explications de Meleck Kocabicak , Responsable Sociale de l'Entreprise Casino, sur l'intérêt de ces "pitch days" de l'innovation :

Il sera suivi de l'un des candidats, Franck Dalboussiere, directeur de Yoteq, une start-up qui renouvelle la consommation culturelle avec ses distributeurs de livres ! C'est un reportage d'Emma Jehl.

Le Père Louis Tronchon est le second invité à propos du livre sur les 50 figures qui ont marqué le diocèse de Saint-Etienne et dont l'expo est visible à la cathédrale.

Nicolas Mathevon de l'Université de Saint-Etienne, et spécialiste de la bioacoustique, nous parle enfin de son voyage au Mozambique qu'il vient de terminer ttrès récemment.