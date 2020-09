Démocratisation artistique et politique : Lille et Villeneuve d'Asq au micro !

S'investir pour la ville, débattre et échanger. Tels sont les grands objectifs du Conseil lillois de la jeunesse créé en 2009. Cet organe de démocratie participative a un rôle consultatif et peut également mener certains projets. Ses membres, travaillent en commission et se réunissent 3 à 4 fois par mois. Ils ont fait leur rentrée cette semaine. On en parle avec Beverley JOLIET, 1ère adjointe de la ville d’Hellemmes, et conseillère municipale de Lille déléguée au Conseil de la et avec Benoit Payet, membre du CLJ. 1ère partie avec Maryse Devick pour la 6 ème édition d'Entre-Lacs qui expose huit oeuvres aériennes et aquatiques à Villeneuve d'Ascq !