Denis Le Buhan et Pascal Lasbleiz, USD CGT 22 santé et action sociale

Ce vendredi est une journée nationale de mobilisation des établissements de soins publics et privée. Elle est organisé notamment par la CGT santé et action sociale.



Dans les Côtes-d'Armor, une rencontre a eu lieu ce matin entre Mme Locca, directrice départementale de l'Agence Régionale de Santé et une délégation du syndicat.



Denis le Buhan, secrétaire général de l'Union Syndicale Départmentale CGT santé et action sociale des Côtes-d'Armor et Pascal Lasbleiz, syndicaliste CGT au Centre Hospitalier de Lannion-Trestel sont les invités de votre région.