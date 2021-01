Denis OLIVIER, vice président CPME de la Loire

Suite à l'enquête menée par la CPME entre le 7 et le 20 janvier dernier, il est apparu , bien sûr que les résultats ont été en baisse si l'on compare fin 2019 et fin 2020.

Mais l’inquiétude la plus forte des petites et moyennes entreprises concerne l'avenir et le moment où les aides actuelles ne seront plus fournies par l’État.

Pour faire face aux difficultés à venir, la CPME

Et même la Confédération des PME souhaite, dès à présent, que les entreprises puissent regrouper toutes les dettes et créances accumulées, via un « prêt consolidation » garanti par l’État et amortissable sur une durée de 10 ans.

Denis OLIVIER est dirigeant de la société MEAL CANTEEN et Vice Président délégué de la CPME de la Loire. Au micro d'Anne-Marie Vergnon il revient notamment sur les raisons de cette proposition au gouvernement.

