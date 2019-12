Département de Gironde : un budget axé environnement

Le budget de la Gironde en 2020 s'élève à 1,87 milliard d'euros, en légère hausse par rapport à 2019. En dehors des dépenses habituelles, comme le versement du RSA ou l'aide à l'enfance, il faudra compter avec des projets environnementaux plus prononcée.

Jean Luc Gleyze, président du Département.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Signe des temps, la démocratie locale se met en place : 2 millions d'euros seront consacrés à des projets des jeunes pour l'environnement.

Pas de hausse d'impôt cette année, mais aucun abandon non plus des politiques publiques a rappelé le président... même si cela implique d'outrepasser la contrainte de l'Etat, de ne pas dépasser une hausse de plus d'1,2% du budget de fonctionnement. C'est à cause de cette contrainte non respectée que l'opposition n'a pas voté le budget.

"En toute connaissance de cause la majorité a décidé de ne pas respecter la règle des 1,2% d'augmentation des dépenses de fonctionnement du département et s'engage une fois de plus dans un bras de fer avec l'Etat", déplore Jacques Breillat, chef de l'opposition Gironde avenir.

Jean-Luc Gleyze s'est dit pour sa part prêt à contractualiser avec l'état si l'accord est négociée et non imposée, imposée comme lors de la première proposition du pacte de Cahors. Des pourparlers sont en cours avec la préfète de Gironde.

Notons que Jean Luc Gleyze vient d'écrire au premier ministre pour lui proposer que toutes les pénalités financières soient regroupées dans un fond d’innovation sociale.