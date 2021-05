> Les élections départementales dans ce journal avec des candidatures hors des partis qui ont émergé pour le scrutin prochain en Loir-et-Cher.

> On parlera du tourisme et de la saison qui va véritablement commencer en Loir-et-Cher avec les différentes étapes du déconfinement. Mais on le verra dans ce journal, une question se pose sur la main d'oeuvre. Sera-t-elle au rendez-vous auprès des professionnels du 41?